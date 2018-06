Politie vindt uitgebrande Audi, vermoedelijk vluchtauto aanslag Telegraaf

De politie in Amsterdam heeft een brandende zwarte Audi bij een oprit naar de A10 gevonden. De recherche gaat ervan uit dat het de vluchtauto is die gisterochtend is gebruikt na de aanval op de Telegraaf. De auto is inmiddels uitgebrand en wordt weggetakeld.

Volgens de politie was er vanochtend rond 04.00 uur een harde knal te horen in de omgeving van de oprit Volendam-Hengelo van de A10. Daarna bleek dat er een brandende Audi op een nabijgelegen parkeerplaats stond.

Gisternacht is een bestelbus twee keer op de glazen pui van het Telegraaf-gebouw ingereden. De bestuurder van het busje, die onherkenbaar te zien was op bewakingsbeelden, stapte daarna uit en gooide iets in de laadruimte van de witte Volkswagen Caddy. Die vatte daarop vlam.

'Wij zwijgen nooit!'

Op videobeelden is te zien dat de bestuurder daarna wegrende en instapte bij een vluchtauto. De politie dacht gisteren in eerste instantie dat dat een donkerkleurige BMW was, maar zei later dat waarschijnlijk een donkere Audi is gebruikt.

Vanochtend plaatste de Telegraaf een foto van de ravage na de aanval op de voorpagina met daarbij in grote letters de tekst "Wij zwijgen nooit!". In het hoofdredactioneel commentaar noemt de krant de aanslag "een regelrechte aanval op de pers". De krant schrijft door te gaan met onthullende publicaties, onder meer over de georganiseerde misdaad.