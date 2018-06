Telegraaf: wij zwijgen nooit!

"Wij zwijgen nooit!" Met die kop opent De Telegraaf vanochtend op zijn voorpagina, waarop een foto van het bestelbusje te zien is dat de gevel van het Telegraaf-gebouw in Amsterdam ramde. De krant reageert daarmee op de aanslag van gisternacht.

In het hoofdredactioneel commentaar noemt de krant de aanslag "een regelrechte aanval op de pers". "Het grove geweld moet kennelijk een boodschap zijn om ons te laten zwijgen. Dat gaat niet gebeuren."

De krant schrijft door te gaan met onthullende publicaties over onder meer de georganiseerde misdaad. "Het is de enige juiste reactie op deze daad."

Hart en ziel

Ook is er kritiek op de politiek, waar de verontwaardiging na de aanslag volgens de krant "terecht" groot was. "Toch duwen ook de autoriteiten, weliswaar op geheel andere wijze, de media in het defensief." Als voorbeeld noemt de krant het afluisterschandaal rond een journalist van het Brabants Dagblad.

Kritiek is prima, vindt De Telegraaf. "Maar de huidige druk, van vele kanten op verschillende niveaus, neemt gevaarlijke vormen aan. Wij zullen voor onafhankelijke, scherpe, onthullende journalistiek blijven knokken. Met hart en ziel."

De krant bericht in totaal op zes pagina's over de aanslag. Een artikel met de kop "Meteen aan de slag in de chaos" gaat over het personeel dat gisteren gewoon weer aan het werk ging.

Een witte bestelbus ramde gisternacht het gebouw van De Telegraaf. Bekijk hieronder de beelden: