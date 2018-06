Rutte na EU-migratieoverleg: de lucht is geklaard

De oplossing voor de Europese migratiecrisis ligt in het maken van afspraken tussen kleinere groepen landen. Dat is wat bondskanselier Merkel betreft de weg die de EU op moet gedaan. Premier Rutte heeft daar zo z'n twijfels bij. "Ik zal proberen om het altijd met z'n allen op te lossen", aldus de premier na afloop van de migratietop in Brussel.

Volgens de Nederlandse premier is het vooral belangrijk dat landen die elkaar de afgelopen weken voor rotte vis hebben uitgemaakt aan één tafel zaten. Zo zei de Italiaanse minister Salvini eerder tegen de Franse president Macron dat hij arrogant was en te veel champagne dronk, terwijl de Franse president het had over de opkomst van lepra overal in Europa, waarmee hij nationalisme en populisme bedoelde.

Verder hadden Spanje en Italië een conflict over het schip de Aquarius, en waren er scherpe woorden tussen de Visegrad-landen (Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije) en Duitsland. Die Visegrad landen bleven overigens vandaag weg.

"Bij gewone vrienden zeg je dan sorry, ik zei dit, maar ik had beter dat kunnen zeggen. Zo werkt het niet in de politiek, maar door elkaar te zien en met elkaar te praten is de lucht geklaard", zei Rutte. "Dat is belangrijk, dan kunnen we donderdag tijdens de grote EU-top gewoon verder."

Ingewikkeld

Concrete voorstellen zijn er tijdens de top vandaag niet besproken. Wel was er volgens de premier enthousiasme voor het idee om vluchtelingen in de regio op te vangen. "Afspraken daarover zijn wel ingewikkeld." Op de vraag of Nederland bereid is om vluchtelingen in een speciaal kamp op te vangen, zoals de Franse president en de Spaanse premier hebben voorgesteld, wilde Rutte nog geen antwoord geven. "Dat is echt veel te concreet. Zover zijn we nog lang niet in de discussie."

Nederland en België hebben voorgesteld om met kleine groepen landen te onderhandelen en niet met de hele EU met landen buiten de EU. Zo kunnen bijvoorbeeld Nederland en België afspraken maken met Mali, terwijl Frankrijk afspraken maakt met Algerije die dan vervolgens voor de hele EU gaan gelden, wat Rutte betreft. Dat moeten afspraken zijn die lijken op de Turkije-deal, zo vertelde de premier.

Volgens Rutte waren de regeringsleiders het over één ding helemaal eens. "De overtocht van de bootjes moet stoppen. Als dat stopt dan kan er op een meer ontspannen manier worden gesproken over de rest van de problemen, dan is de druk weg."