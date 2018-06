Goodwill, maar geen concrete resultaten op migratietop

Bondskanselier Merkel zegt dat de migratietop van zestien EU-landen vandaag "veel goede wil" heeft opgeleverd om de meningsverschillen over migratie te overwinnen. Tot concrete afspraken heeft de top niet geleid.

Merkel en vijftien andere regeringsleiders kwamen vanmiddag bijeen in Brussel om de migrantenproblematiek te bespreken. Hongarije en Polen, die zich verzetten tegen quota voor de opvang van migranten, waren er niet bij. Italië, dat de andere Europese landen gebrek aan solidariteit verwijt, was wel aanwezig.

Italië tevreden

Premier Conte zei dat hij "beslist tevreden" is over de ontmoeting met andere EU-leiders. "We hebben het debat in de goede richting gestuurd". Italië heeft een plan gepresenteerd waarin landen mee moeten doen aan de gezamenlijke opvang van migranten, of anders minder Europees geld krijgen.

Merkel zei dat de deelnemers het erover eens zijn dat de Europese buitengrenzen beter tegen illegale migratie beschermd moeten worden en dat alle landen hun deel van de last op zich moeten nemen. Landen als Italië, die de meeste immigranten krijgen, moeten niet alleen worden gelaten, zei ze.

Open en eerlijk

De Spaanse premier Sanchez zei na afloop dat de deelnemers het erover eens zijn dat ze op dit terrein samen moeten werken. Hij noemde de discussie van vanmiddag "eerlijk en open", maar voegde eraan toe dat het niet geleid heeft tot concrete resultaten. "Iedereen is het erover eens dat er een Europese visie moet komen."

Sanchez en de Franse president Macron kwamen voor de top met een plan om migranten op te vangen in speciale kampen binnen de EU. Andere regeringsleiders, zoals premier Rutte, voelen daar niet voor en blijven voor opvang buiten Europa.