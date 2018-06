Wekdienst 23/6: omwonenden vliegvelden in actie en motorrit Middelburg

Wat heb je gemist?

Het aantal mensen dat lid is van een vakbond is in vijf jaar tijd met bijna 200.000 gedaald. Dat komt doordat vooral mannen het af laten weten, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal vrouwen bij een vakbond is juist gestegen, van 647.000 in 2012 naar 654.000 in 2017. In totaal daalde het aantal vakbondsleden in Nederland van bijna 1,9 miljoen in 2012 naar nog geen 1,7 miljoen in maart 2017. Dit is het laagst gemeten aantal sinds 1990.

