Sinds 1990 niet zo weinig vakbondsleden

Het aantal mensen dat lid is van een vakbond is in vijf jaar tijd met bijna 200.000 mensen gedaald. Dat komt doordat er veel minder mannen lid zijn, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal vrouwen bij een vakbond is juist gestegen. Van 647.000 in 2012 naar 654.000 in 2017. In totaal daalde het aantal vakbondsleden in Nederland van bijna 1,9 miljoen in 2012 naar nog geen 1,7 miljoen in maart 2017. Dit is het laagst gemeten aantal sinds 1990.

Hoewel steeds minder mensen lid zijn van een vakbond, blijven de werknemersclubs wel belangrijk, stelt arbeidssocioloog Jan Cremers. "Het is nog steeds zo dat 70 tot 75 procent van de werknemers onder een cao valt." Voor die onderhandelingen zijn volgens hem nog geen andere grote werknemerspartijen aan te wijzen.

Minder jongere leden

Vooral de 25- tot 45-jarigen zijn minder enthousiast geworden over een vakbond-lidmaatschap. Onder hen daalde het aantal vakbondsleden fors, van 548.000 in 2012 naar 436.000 in 2017. Het aantal vakbondsleden van 65 jaar of ouder is juist iets gestegen.

De ledendaling bij vakbonden gaat wel minder snel dan de afgelopen jaren. In 2017 verloren de bonden 15.000 mensen ten opzichte van een jaar eerder. In 2016 was dit 17.000.

In 2013 was de daling het sterkst, toen daalde het ledenaantal met 57.000 personen ten opzichte van een jaar eerder.