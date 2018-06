'Vliegtaks helpt niet tegen CO2-uitstoot'

De invoering van een vliegtaks zal niet leiden tot minder uitstoot van CO2. Het aantal vluchten zal er namelijk niet door verminderen, staat in een rapport dat is opgesteld voor het ministerie van Financiƫn. De Telegraaf kreeg inzage in de analyse.

In een 'maatschappelijke kosten-batenanalyse' somt onderzoeksbureau CE Delft de verwachte gevolgen op van tien verschillende heffingen. Als korte vluchten bijvoorbeeld meer worden belast, zullen meer Nederlanders voor een lange vlucht kiezen, omdat het prijsverschil kleiner wordt.

95 procent van de Nederlanders zegt gewoon vanaf Nederlandse luchthavens te zullen blijven vliegen als een taks wordt ingevoerd. Slechts 5 procent kiest een alternatief, zoals een luchthaven in het buitenland.

Communicerende vaten

CE Delft wijst er bovendien op dat Schiphol niet aan de vraag naar vluchten kan voldoen. Als er minder passagiers zouden gaan vliegen door de taks, groeit het aantal vrachtvluchten. Wordt vracht meer belast, dan gebeurt het omgekeerde.

Staatssecretaris Snel komt binnenkort met voorstellen voor een vliegtaks.