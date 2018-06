Spannende OPEC-bijeenkomst: gaat de olieproductie omhoog?

Wat wordt de uitkomst?

Door "een rommelige situatie in de wereld" vindt Correljé het lastig te voorspellen wat de oliegiganten morgen precies gaan besluiten. Correljé doelt onder meer op de handelsoorlog die nu loskomt. "Uiteindelijk zal de vraag naar olie daardoor dalen." In dat geval is een verhoging van de productie niet logisch. "Want dan gaat de olieprijs omlaag."

Ook is Correljé benieuwd naar wat Rusland, die weer aan de onderhandelingstafel zit, gaat doen. "Rusland besluit zelf of ze mee willen doen." Het is geen onderdeel van de OPEC. Het is de vraag hoe de OPEC-landen en Rusland de situatie in de wereld inschatten.

"Het wordt een spannende bijeenkomst", zegt de energieonderzoeker. Hoewel er internationale onzekerheden zijn, constateert hij ook dat er wel een grote druk is om meer te gaan produceren. Dat heeft alles met die hoge olieprijzen te maken. Die doet de vraag naar olie dalen, wat negatief is voor de olieverkopers.