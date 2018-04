Hoogste brandstofprijzen in drie jaar, olie ruim tien procent duurder

Het gaat sluipend, met een halve of een hele cent, maar je ontdekt vaak pas na enige tijd dat tanken duur is geworden. De benzineprijs staat met 1,73 euro op het hoogste niveau in bijna drie jaar. Ook diesel piekt met 1,41 euro.

Boosdoener is de prijs van ruwe olie op de wereldmarkt. De voor Europa belangrijke Brent-olie, die in de Noordzee wordt gewonnen, is in een paar weken tijd opgelopen van 67 dollar voor een vat naar 75 dollar, een stijging van ruim 10 procent. En de stijging houdt nog wel even aan, verwachten handelaren. "Ik zie de prijs de komende tijd verder oplopen", denkt Ewout Klok van BETA, de belangenvereniging van onafhankelijke tankstationhouders.

Grillig

Twee, drie jaar geleden waren de benzine en de diesel spotgoedkoop. De diesel zat dicht tegen een euro aan en de benzine kostte minder dan 1,50 euro. Benzine was het duurst in oktober 2012, toen een liter euro 95 1,89 euro kostte. Het goedkoopst waren we af in december 2001, toen euro 95 maar 1,04 euro per liter kostte. Diesel beleefde zijn piekprijs in 2012 met 1,55 euro, in mei 2003 kostte diesel maar half zoveel, namelijk 0,75 euro.