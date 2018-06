Alleen maar verliezers bij handelsoorlog, waarschuwt CPB

Als de handelsoorlog uit de hand loopt, gaat dat veel landen economische schade opleveren, zoveel is duidelijk. Maar in het donkerste scenario kost een handelsconflict Nederland in 2030 zo'n 2,5 procent economische groei.

Het Centraal Planbureau (CPB) waarschuwt dat een handelsconflict alleen maar verliezers kent. China lijkt het meest kwetsbaar. Het land exporteert veel meer naar de VS dan dat het importeert. Maar ook de VS gaat economische schade lijden. De landbouwsector wordt bijvoorbeeld geraakt.

Nieuwe heffingen

De VS heeft een handelsconflict met onder meer de EU, Canada, Mexico en China. Vooral de VS en China nemen de laatste dagen over en weer maatregelen tegen elkaar. President Trump dreigde afgelopen nacht met nieuwe heffingen op Chinese export, ter waarde van ruim 170 miljard euro. De maatregel gaat alleen van tafel als China de voorgenomen tegenmaatregelen intrekt.

Het conflict zal leiden tot een daling van de handel tussen de twee landen, denkt het CPB. Andere landen kunnen daarvan profiteren, waaronder de EU. Maar als de VS nieuwe maatregelen tegen de EU instelt, bijvoorbeeld importheffingen op Europese auto's, verdampt dat voordeel.

Meer loon

De gevolgen van de handelsoorlog voor de Nederlandse economie zijn nu nog beperkt. Het leidt tot meer onzekerheid, maar de economische groei heeft er nog niet zwaar onder te lijden. Het Centraal Planbureau rekent op een groei van 2,9 procent voor dit jaar. Dat is weliswaar minder dan in eerdere ramingen, maar nog altijd hoog.

De Nederlandsche Bank voorspelde gisteren dat de lonen volgend jaar flink gaat stijgen. Het CPB volgt die lijn.