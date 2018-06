Nieuwe vliegverbinding China met Noord-Korea, meer samenwerking aangekondigd

Er komt een directe vliegverbinding tussen de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang en de Centraal-Chinese stad Xian. Dat is bekendgemaakt, kort na de top in Peking tussen de Chinese president Xi en de Noord-Koreaanse leider Kim.

De Noord-Koreaanse pers meldt dat beide leiders over een reeks aan onderwerpen overeenstemming hebben bereikt, ook over nucleaire ontwapening van het Koreaans schiereiland, zonder dat verder toe te lichten.

Alleen de afspraak over een nieuwe directe vliegverbinding is naar buiten gebracht. Noord-Korea kan die goed gebruiken, omdat het dan meer inkomsten kan genereren uit toeristisch bezoek uit China. Er was al een directe verbinding tussen Peking en Pyongyang.

Singapore

Kim bracht Xi ook verslag uit van de top met de Amerikaanse president Trump vorige week in Singapore. Xi complimenteerde Kim met de uitkomsten daarvan.

Trump zei na die top dat de economische sancties tegen Noord-Korea niet zouden worden verlicht om zo druk te houden na de top over nucleaire ontwapening.

China lijkt, gezien de afspraken die in Peking zijn gemaakt, voor een andere opstelling te kiezen, uitgerekend in een week waarin de ruzie met de VS over importheffingen verder escaleerde.

Fel

China reageerde ongekend fel toen Trump vrijdag nieuwe importtarieven ter waarde van 50 miljard dollar aankondigde op Chinese producten. Waar China voorheen diplomatiek reageerde en de VS vooral maande zich aan de afspraken van de Wereldhandelsorganisatie te houden, had het dit keer een hardere, politieke boodschap: China laat niet met zich sollen.

Het land is bereid "allesomvattende maatregelen" te nemen tegen mogelijke tarieven van de VS, zei een regeringsvertegenwoordiger volgens staatspersbureau Xinhua. Daarmee lijkt China ook andere tactieken te overwegen, anders dan alleen het heffen van belasting op geïmporteerde Amerikaanse producten.