Trump wil 'war games' stoppen, maar sancties tegen Noord-Korea blijven nog

Foto met Merkel

Trump kreeg ook vragen over de G7 in Canada. Over de beroemde foto met Merkel zei hij dat media verkeerde conclusies trekken. Trump zei dat hij op dat moment een constructief gesprek voerde. Hij kan naar eigen zeggen heel goed overweg met de bondskanselier. "Ik weet dat het er niet vriendelijk uitzag, maar we waren gewoon aan het praten met de hele groep. We wachtten op een document zodat ik het kon lezen."

Ook ging hij in op de clash met de Canadese premier Trudeau. Trump had op de terugweg van de G7 in Quebec uitgehaald naar Trudeau. Hij noemde zijn opmerkingen oneerlijk en zwak. Sommige van zijn adviseurs waren feller, een van hen zei dat voor leiders als Trudeau een plekje in de hel bestaat.

Trump vertelde vandaag dat hij in de Air Force One naar de persconferentie keek die Trudeau gaf, waarin die kritiek uitte op de handelstarieven die de VS heeft ingesteld en zei dat Canada niet met zich laat sollen. Trump: "Justin wist waarschijnlijk niet dat Air Force One zo'n twintig tv's heeft." Volgens Trump heeft Canada geleerd van zijn fouten, "het kost ze enorm veel geld". Zijn relatie met Trudeau is volgens hem goed.