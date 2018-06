Dé foto van de G7-top met 'overste Merkel en vervelend jongetje Trump'

President Trump zit op de G7-top in Canada, omringd door onder meer Angela Merkel, Shinzo Abe, Theresa May en Emmanuel Macron. "Dit is echt een geweldige kiek", zegt Molle. "Overste Merkel die het vervelende jongetje Trump even de les leest. Toen ik vanochtend wakker werd en de foto zag, dacht ik meteen: paf! Dit is een knaller." Een onderschrift is eigenlijk niet meer nodig, denkt hij.

Maar wat zien we hier eigenlijk tijdens deze 'spontane ontmoeting' tussen twee werksessies in? En wat kunnen we opmaken uit de lichaamstaal van deze wereldleiders, die hier op een kluitje bij elkaar zijn? Kijkt Trump überhaupt wel naar Merkel? Of laat hij zich niet de les lezen? "We zien in ieder geval iets wat we normaliter niet zien. En het symboliseert wat vooraf al werd gezegd: de G6+1. Dat is dit natuurlijk."

Boosheid

Volgens Marcel Molle is het vooral de mimiek van Trump die de foto typeert. "Kijk naar zijn gezicht. Zittend, zijn armen over elkaar. Echt zo'n houding van: jullie maken me toch niets. Kom maar op. Ik heb de kaarten in handen en uiteindelijk moeten jullie me toch wel volgen."

Molle doelt op de Amerikaanse president die een week geleden besloot de importheffingen te verhogen voor staal- en aluminiumproducten uit Canada, Mexico en de Europese Unie. En dat maakte woedende reacties los bij de getroffen landen, die de afgelopen dagen voor een groot deel vertegenwoordigd waren in het Canadese Quebec.