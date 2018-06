Recordaantal kinderen in gesloten jeugdzorg

Een recordaantal van 2710 kinderen zat vorig jaar in de gesloten jeugdzorg. Dat is acht procent meer dan een jaar eerder, blijkt uit het Jaarbericht Kinderrechten van Unicef en Defence for Children.

De opstellers van het rapport maken zich zorgen over de toename. De maatregel een kind op te sluiten is vaak te drastisch, waardoor hulp aan kwetsbare kinderen in "te veel gevallen" tekortschiet, stellen ze.

'Vaak niet nodig'

Suzanne Laszlo, directeur van Unicef Nederland, vindt de trend verontrustend. "Die cijfers moeten omlaag", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal. "Geen enkel kind zou in een gesloten instelling moeten zitten en dat is ook vaak niet nodig, tenzij er echt een psychiatrische grondslag is bij het kind. Maar dat is niet altijd het geval."

Redenen waarom kinderen steeds vaker op gesloten afdelingen geplaatst worden, zijn volgens Laszlo de groeiende wachtlijsten in de jongerenhulp, het niet kunnen bieden van adequate zorg en onduidelijkheid in gemeenten sinds de decentralisatie van zorgtaken over welke zorg er precies beschikbaar is.