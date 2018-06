Nog een rechtszaak tegen maaltijdbezorger Deliveroo

"Uitknijpbanen", zo noemt de FNV de koeriersbanen van maaltijdbezorger Deliveroo. De vakbond spant samen met de fietsbezorgers een rechtszaak aan tegen het Britse bedrijf. Ze vinden dat Deliveroo de cao ontduikt.

De bezorgers van Deliveroo hebben kritiek op de zzp-contracten van de maaltijddienst. Volgens de koeriers en de vakbond is er sprake van een schijnzelfstandigheid waardoor de werknemers onderaan de streep te weinig verdienen. "Het is gewoon een methode om het werknemersschap te omzeilen", zegt Willem Dijkhuizen, bestuurder bij FNV.

Nieuwe werkwijze

Deliveroo kondigde vorig jaar aan de fietsende koeriers in loondienst geleidelijk te vervangen door zelfstandigen. Fietskoeriers krijgen als zzp'er per bezorging betaald en niet meer per uur. "Op die manier kan Deliveroo voldoen aan de grote vraag naar maaltijden in de piekuren", was destijds de verklaring.

Bovendien kunnen en willen veel fietskoeriers niet in vaste dienst werken, zei Deliveroo eerder. Daarbij komt dat fietskoeriers goed gaan verdienen, "gemiddeld meer dan 13,50 per uur in Amsterdam", stond in een brief aan bezorgers.

Maar volgens de bond en de Riders Union, waarin ontevreden fietskoeriers van Deliveroo zich hebben verenigd, pakt de nieuwe werkwijze voor werknemers slecht uit. Omdat zzp'ers zelf hun verzekeringen moeten regelen, houden ze onderaan de streep juist minder over.

Bovendien leidt de nieuwe werkwijze tot een onzeker inkomen, zeggen de werknemers. "Als er niks besteld wordt, krijg je ook niks", zegt Dijkhuizen.

Tweede rechtszaak

De FNV spreekt van een "onwettige constructie" en "uitknijpbaantjes". "Hier moet een eind aan komen", zegt Dijkhuizen. "De riders van Deliveroo hebben recht op een cao met een goed loon. Omdat het bedrijf niet wil luisteren naar de riders, stappen we naar de rechter om dit voor elkaar te krijgen."

Het is overigens niet de eerste keer dat Deliveroo wordt gedagvaard. De 19-jarige bezorger Sytze daagde het thuisbezorgbedrijf in januari al voor de rechter. Om dezelfde reden als de FNV en Riders Union dat vandaag doen: omdat er sprake zou zijn van een schijnzelfstandigheid.

Op 27 juni is de rechtszaak. Er zal dan nog geen uitspraak gedaan worden.