Thuisbezorger (19) dagvaardt Deliveroo om schijncontract

Tientallen bezorgers legden het werk neer en in de politiek was iedereen eensgezind: "Dit moet worden aangepakt". Ook minister Koolmees van Sociale Zaken zegt dat hij kwaadwillenden wil aanpakken, maar hij heeft op dit moment weinig middelen in handen om dat ook echt te doen. Het is wachten op nieuwe wetgeving en die is in de maak.

PvdA-Kamerlid Van Dijk noemt bedrijven als Deliveroo "de nieuwe boeven van de arbeidsmarkt". Hij vindt het noodzakelijk dat de druk wordt opgevoerd. "Het zou een unicum zijn als wij via een juridische zaak laten zien dat dit gewoon niet kan als je naar de wet- en regelgeving kijkt."

Niemandsland

Of Sytze in het gelijk wordt gesteld is nog maar de vraag. "Het wordt spannend omdat Deliveroo in een soort niemandsland stapt", zegt Van Dijk. Toch denkt hij dat Sytze en zijn geldschieters een grote kans hebben om te winnen omdat het bedrijf niet in de 'geest' van de wet handelt.

De dagvaarding is nu naar de rechtbank. Deliveroo zegt in een reactie dat het zzp-model werkt voor heel veel van de bezorgers en voor Deliveroo zelf en dat de bezorgers meer vrijheid hebben en meer verdienen. De woordvoerder zegt dat het bedrijf zich aan alle wetten en regels in Nederland houdt. Hij wijst erop dat krantenbezorgers met hetzelfde model werken.