Nieuwe Deliveroo-bezorger kan alleen zzp'er zijn

Bezorgdienst Deliveroo gaat alleen nog met zzp'ers werken. De fietsende bezorgers in loondienst worden geleidelijk vervangen door zelfstandigen.

Bezorgers die nu in loondienst zijn en dat zo willen houden, zijn niet verplicht om als zelfstandige door te gaan. Nieuwkomers moeten dus wel verplicht zzp'er zijn.

In steden in Zuid-Holland werd die werkwijze al getest sinds mei. Inmiddels zijn er honderd bezorgende zzp'ers actief in Den Haag, Rotterdam, Delft en Leiden.

'Meer verdienen'

De bezorgdienst noemt de proef geslaagd: "De resultaten laten zien dat bezorgers in het vrije model meer verdienen en flexibeler werken. Daarom kunnen bezorgers van Deliveroo nu in heel Nederland aan de slag als zzp'er."

De bezorger krijgt als zzp'er per bezorging betaald en niet meer per uur. Zowel de bezorgdienst als de bezorger houdt meer over onder aan de streep, stelt Deliveroo.

Kritiek

Minister Asscher van Sociale Zaken had bij de start van de proef kritiek. Hij vond toen dat de bezorgdienst de arbeidsmarkt 'verziekt'. Door alleen met zzp'ers te werken zou de bezorgdienst premies ontduiken en stappen jonge bezorgers onverzekerd op de fiets. Ook wordt er niet nagedacht over het pensioen, zei Asscher.

Om het probleem van de onverzekerde bezorger te ondervangen, heeft de bezorgdienst een collectieve aansprakelijkheidsverzekering geregeld. Ook zegt het bedrijf de zzp'er te helpen met administratieve lasten.

Algemeen manager Philip Padberg van Deliveroo vindt dat de huidige wetgeving niet bij de nieuwe economie past: "Wij willen onze bezorgers zekerheid bieden. Werk dat past in hun leven. Dat vereist flexibiliteit en vrijheid."

Verenigd Koninkrijk

Ook in andere landen is er discussie over de bezorgers van Deliveroo. Zo proberen vakbonden in het Verenigd Koninkrijk via rechtszaken aan te tonen dat er niet gewerkt wordt met zelfstandigen, maar met bezorgers in verkapte loondienst.

Zo voeren de bezorgers nog steeds de opdrachten uit zoals de bezorgdienst dit wenst waardoor er sprake is van een gezagsverhouding. Een echte zzp'er is eigen baas over zijn opdrachten en kent geen gezagsverhouding. De bezorgers zijn dus eigenlijk goedkope oproepkrachten, betogen de bonden daar.