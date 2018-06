VS: sancties tegen Noord-Korea blijven tot 'complete denuclearisatie'

Noord-Korea hoeft niet te rekenen op verlichting van de Amerikaanse sancties tot het heeft laten zien dat de "complete denuclearisatie" is geslaagd. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo bij een persconferentie in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul.

Pompeo reageert daarmee op de Noord-Koreaanse staatsmedia, die suggereren dat president Trump akkoord is gegaan met een stapsgewijze afbouw van de sancties. Volgens Pompeo is Trump "ontzettend duidelijk" geweest dat er geen sprake is van een stapsgewijs proces.

Eerder zei Trump al dat de sancties "blijven tot de kernwapens geen factor meer zijn", maar wat hij daar precies mee bedoelde is onduidelijk.

Verschillende interpretaties

Dinsdag zetten president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim hun handtekening onder een gezamenlijke verklaring, waarin Noord-Korea zich onder meer opnieuw committeert aan de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland. In ruil daarvoor geeft de VS veiligheidsgaranties.

Details over hoe de ontmanteling van het kernwapenprogramma eruit moet zien, staan niet in de verklaring. Er wordt ook niet gerept over inspecties. Gisteren werd wel bekend dat de VS verwacht dat Noord-Korea binnen twee jaar grote stappen zet. Verdere details worden bij toekomstig overleg besproken, zei Pompeo gisteren.

Volgens kenners is de Noord-Koreaanse definitie van denuclearisatie veel ruimer dan die van de Verenigde Staten. Waar Washington wil dat Noord-Korea zijn wapens opgeeft, zou Pyongyang het mogelijk interpreteren als een kernwapenvrije wereld en het opgeven van de 'nucleaire paraplu' die Zuid-Korea en Japan beschermen.