VS wil dat Noord-Korea binnen twee jaar werk maakt van denuclearisatie

De Verenigde Staten willen dat Noord-Korea binnen twee jaar grote stappen zet met de ontmanteling van het kernwapenprogramma. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, die in Zuid-Korea is om daar de autoriteiten bij te praten over de top tussen president Trump en de Koreaanse leider Kim.

De genoemde termijn van twee jaar betekent dat Noord-Korea actie moet ondernemen voor het einde van de ambtstermijn van Trump, die in januari 2021 afloopt. Pompeo benadrukt dat de tijdspanne niet is vastgelegd in de intentieverklaring die de leiders hebben ondertekend.

Bij toekomstige ontmoetingen tussen de VS en Noord-Korea zal daar nog over gesproken worden, zei de minister. Wanneer het volgende overleg plaatsvindt is nog niet duidelijk, maar volgens Pompeo zal dat op korte termijn gebeuren.

Vrede op het schiereiland

In het historische akkoord committeert Noord-Korea zich aan denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland in ruil voor veiligheidsgaranties. Ook staat erin dat Noord- en Zuid-Korea hun betrekkingen willen verbeteren, om uiteindelijk vrede te brengen op het schiereiland. Beide Korea's hebben na het einde van de oorlog tussen de twee landen, begin jaren 50, nooit officieel vrede gesloten.

Details over de ontmanteling van het kernwapenprogramma zijn niet vastgelegd, ook niet over controle of inspecties. Kenners zeggen dat de Noord-Koreaanse definitie van denuclearisatie heel anders is dan die van de VS.

De landen spraken ook af dat Amerika stopt met de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aan de grens met Noord-Korea. Pompeo zei wel dat als Noord-Korea de onderhandelingen stopzet, deze oefeningen worden hervat.