President Macedonië weigert akkoord te gaan met naamswijziging

De Macedonische president Gjorge Ivanov weigert het besluit te ondertekenen dat het land de naam verandert in Republiek Noord-Macedonië. Volgens Ivanov is de naamwijziging een onacceptabele knieval voor Griekenland.

Premier Zaev van Macedonië en de Griekse premier Tsipras spraken gisteren de nieuwe naam af, na een conflict van 27 jaar. De Grieken willen niet dat het land Macedonië heet, omdat er ook een Noord-Griekse regio is met die naam.

Samen met de minister van Buitenlandse Zaken wilde premier Zaev de deal vandaag bespreken met president Ivanov, maar volgens een regeringsverklaring weigerde Ivanov over de naamswijziging te praten en verliet hij de bijeenkomst met de premier en de minister.

Dwingen

De partijloze president Ivanov staat niet alleen in zijn afkeer van de deal met Griekenland. De conservatief-nationalistische partij VMRO-DPMNE is ook fel tegen. Aanhangers van die partij gingen eerder al de straat op om mede hierom te protesteren.

De Macedonisch-Griekse deal over de naamswijziging wordt waarschijnlijk komend weekend ondertekend door de ministers van Buitenlandse Zaken. Als het Macedonische parlement daarna ook akkoord gaat, zou president Ivanov de laatste handtekening moeten zetten. Spreekt hij inderdaad zijn veto uit, dan kan het parlement hem in een tweede stemmingsronde dwingen alsnog het akkoord te ondertekenen.

Haast

De Macedonische regering wil haast maken met de naamswijziging, die de weg opent naar lidmaatschap van de NAVO en de EU. Maar omdat er een grondwetswijziging voor nodig is en er waarschijnlijk later dit jaar een referendum over wordt gehouden, is de nieuwe naam Republiek Noord-Macedonië nog niet morgen geregeld.

Ook in Griekenland ligt de deal met Macedonië gevoelig. Begin deze maand gingen in 16 Griekse steden mensen de straat op om te eisen dat het woord Macedonië op geen enkele manier voorkomt in de nieuwe naam van het land, dat tot op heden Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië heet, in het Engels afgekort tot FYROM.