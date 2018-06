Demonstraties in Griekenland tegen nieuwe naam voor Macedonië

In zestien steden in de Griekse provincie Macedonië en op zeven plaatsen elders in het land, zijn duizenden mensen op de been om te protesteren tegen de nieuwe naam voor het buurland Macedonië. De demonstranten willen onder andere niet dat het woord Macedonië voorkomt in die naam.

De organisatoren eisen dat de regering van premier Tsipras een hardere houding aanneemt in de onderhandelingen met de regering in Skopje. Ook eisen ze een referendum over de naam als het tot een overeenkomst komt tussen Griekenland en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, zoals het buurland nu officieel heet.

Drie namen

Vorige week leek het er even op dat er schot in de zaak zat, maar volgens de Griekse minister van buitenlandse zaken Kotzias liggen er nog drie namen op de tafel: Noord-Macedonië, Nieuw-Macedonië en Opper-Macedonië. De premiers van beide landen moeten het akkoord definitief sluiten.

Inzet van de onderhandelingen is ook een eis van Athene om de Macedonische grondwet aan te passen, zodat er geen aanspraak meer kan worden gemaakt op Grieks grondgebied.