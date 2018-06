Tienduizenden op de been tegen Macedonische regering

In de Macedonische hoofdstad Skopje zijn tienduizenden aanhangers van de conservatieve oppositie de straat op gegaan om het vertrek van de regering te eisen. Voor het belangrijkste regeringsgebouw riepen ze om vervroegde verkiezingen.

De demonstratie was georganiseerd door de conservatieve partij VMRO-DPMNE. Die moest vorig jaar na elf jaar regeren plaatsmaken voor de sociaal-democratische premier Zoran Zaev. Volgens de conservatieven heeft Zaev sindsdien het land in de afgrond gestort, door de economie kapot te maken en lonen en pensioenen te verlagen.

Een van de ministers van Zaevs regering zei vlak voor het protest dat de sociaal-democraten juist bezig zijn om Macedonië weer op te bouwen na elf jaar conservatief bestuur. "We herstellen een decennium van schade en trauma's die de Macedoniërs zijn aangedaan."

Griekenland

Een van de twistpunten tussen de regering en oppositie is het overleg van premier Zaev met Griekenland over de naam Macedonië. Omdat een provincie in Noord-Griekenland ook Macedonië heet, willen de Grieken al jaren dat Macedonië van naam verandert. De conservatieve oppositie zegt dat de regering de Macedonische belangen verkwanselt door daarover in gesprek te gaan met Griekenland.