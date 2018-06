Athene en Skopje zijn het eens na 27 jaar: het wordt Noord-Macedonië

Macedonië gaat officieel Republiek Noord-Macedonië heten. De Macedonische premier Zaev en de Griekse premier Tsipras zijn het daarover eens geworden. Daarmee komt er een einde aan een conflict dat 27 jaar heeft geduurd. De naamkwestie ligt gevoelig omdat er ook een Griekse regio is die Macedonië heet.

Sinds het uiteenvallen van Joegoslavië wordt het land daarom internationaal vaak aangeduid met de omslachtige naam Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM), maar in de grondwet staat gewoon Republiek Macedonië. Voor Griekenland is dat onacceptabel.

Maandenlang werd er onderhandeld over een naam waarmee zowel Skopje als Athene kan leven: iets met Macedonië erin, zonder de suggestie te wekken dat het land ook de Griekse regio omvat - en een stuk praktischer dan de oude naam.

Grondwetswijziging

De optie Republiek Noord-Macedonië werd daarbij twee weken geleden al genoemd. Zaev en Tsipras hebben die keuze vandaag telefonisch bekrachtigd. Als de kwestie definitief is opgelost, zal Griekenland niet langer dwarsliggen als het buurland lid wil worden van de NAVO en de Europese Unie.

Zo ver is het nog niet, want de parlementen in Skopje en Athene moeten er nog mee instemmen. Zeker in Skopje is het nog geen gelopen race, want president Ivanov heeft gezegd dat hij tegen de vereiste grondwetswijziging is. Het gaat dan niet alleen om de nieuwe naam, maar ook om de erkenning van "de historische en culturele erfenis van het antieke Griekse Macedonië" die de Grieken eisen.

Als het parlement in Skopje akkoord is, volgt er nog een referendum.

In het Griekse parlement heeft Tsipras de steun van een deel van de oppositie nodig, want zijn rechts-populistische coalitiepartner Onafhankelijke Grieken is tegen de nieuwe naam.