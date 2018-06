Zoveel meer teer en nicotine zit er in je sigaret dan eerder bekend was

Volgens staatssecretaris van Volksgezondheid Blokhuis deugt het huidige meetsysteem niet. Hij wil dat de Canadian Intense-meting in de EU wordt ingevoerd en probeert zijn Europese collega's daarvan te overtuigen. Blokhuis is "gematigd optimistisch" dat Canadian Intense de nieuwe verplichte testmethode zal worden. Hij heeft met de Eurocommissaris voor Gezondheid gesproken en met zo'n acht ministers of staatssecretarissen uit andere lidstaten. "Geen enkele collega zegt: 'waar heb je het over?'. Iedereen vindt dat Nederland gewoon een punt heeft", zegt Blokhuis in het NOS Radio 1 Journaal. Of de normen dan ook zouden moeten worden aangepast, is volgens zijn woordvoerder "onderdeel van de discussie".

Inches en centimeters

De tabaksproducenten vinden dat het RIVM met het onderzoek "de plank volledig misslaat". Dat zegt Jan Hein Sträter, voorzitter van brancheorganisatie VSK. Volgens hem is het te vergelijken met een meting doen in inches en vervolgens verbaasd zijn dat dat een andere uitkomst geeft dan een meting in centimeters. Volgens de producenten is überhaupt geen gestandaardiseerde testmethode geschikt om te kijken hoeveel van de stoffen rokers binnenkrijgen, omdat dit zou afhangen van de manier waarop ze roken.

Gaatjes dichthouden

"Een hartstikke leuk bedacht frame", reageert RIVM-onderzoeker Reinskje Talhout. "Centimeters en inches kun je gemakkelijk omrekenen, daar zit een bepaalde constante factor in." Volgens het RIVM zijn dit echt twee verschillende methoden en kan met Canadian Intense veel beter benaderd worden wat een roker binnenkrijgt. Het lijkt meer op hoe rokers trekjes nemen en hoe ze de gaatjes dichthouden met hun vingers en lippen. "Dat is heel handig om te weten om het risico in te kunnen schatten."

Dunne sigaret, meer roken

En die ene sigarettensoort die nog binnen de norm valt? Dat is Karelia I, met 9,6 milligram teer, 0,9 milligram nicotine en 9,3 milligram koolmonoxide. Maar helaas, zegt Talhout: "Dat is een dun sigaretje met minder tabak. Er zit daarom ook minder nicotine in, waardoor de roker waarschijnlijk meer van die sigaretten gaat roken."