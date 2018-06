Kabinet stelt Oekraïne niet aansprakelijk voor MH17

Het kabinet ziet geen aanleiding om Oekraïne aansprakelijk te stellen voor de ramp met vlucht MH17. Het zegt dat er "geen juridisch overtuigend bewijs" is dat het land te weinig heeft gedaan om het neerhalen van het vliegtuig boven zijn grondgebied te voorkomen.

In een debat vorige week over de aansprakelijkstelling van Rusland vroeg een aantal partijen, waaronder coalitiepartij CDA, of er ook niet gekeken moest worden naar de rol van Oekraïne. Dat land wist al een dag van te voren dat er een Russische Buk-raket onderweg was, zeggen ze, en had misschien zijn luchtruim moeten sluiten of op z'n minst het 'plafond' voor het luchtverkeer moeten verhogen.

Minister Blok antwoordt nu in een brief dat er op basis van onderzoeken van onder andere de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het internationale Joint Investigation Team (JIT) het bewijs ontbreekt voor "succesvolle aansprakelijkstelling van Oekraïne". Hij voegt daaraan toe dat aanvullend onderzoek op dit moment niet nodig wordt geacht.

'Zwaarwegende stap'

Blok sluit niet uit dat Oekraïne later misschien alsnog aansprakelijk kan worden gesteld. Hij schrijft dat het JIT geen onderzoek doet naar de vraag of het luchtruim van Oekraïne volledig afgesloten had moeten worden en sluit niet uit dat "bepaalde informatie uit het strafrechtelijk onderzoek relevant kan blijken".

Het aansprakelijk stellen van een andere staat is volgens de minister van Buitenlandse Zaken "een zwaarwegende stap in het internationale verkeer", die "niet lichtzinnig" wordt gezet.