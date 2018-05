MH17-onderzoek: wettig bewijs, ontkenning, nabestaanden willen stappen

Ook beschikt het JIT over namen van militairen die betrokken zouden zijn, maar die worden pas bekendgemaakt als het onderzoek is afgerond. Het voortijdig bekendmaken van namen zou het proces kunnen schaden omdat verdachten zich dan in het openbaar gaan verdedigen.

Boos

"Er moeten, zeker in de militaire lijn, mensen op de hoogte zijn", zei Fred Westerbeke, hoofdofficier van justitie van JIT. "Tenminste al uit de 53e brigade zelf, maar ook in de 'line of command' daar. En het feit dat ons dat nooit is gemeld is wel iets waar ik mij aan irriteer. Ik ben eigenlijk gewoon boos."

Het JIT deed vandaag ook opnieuw een oproep aan getuigen om informatie te geven. Met name klokkenluiders worden uitgenodigd informatie te delen. Het onderzoeksteam benadrukte meerdere malen dat getuigen beschermd zullen worden.