Blok over MH17 bij VN: 'Geen enkele staat heeft het recht om te zwijgen'

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft Rusland opgeroepen verantwoordelijkheid te nemen in het onderzoek naar de ramp met MH17. "Als het gaat om het vaststellen van de waarheid en het afleggen van verantwoording over wat er met MH17 is gebeurd, heeft geen enkele staat het recht om te zwijgen."

"Integendeel", zei Blok. "Het heeft de plicht om constructief samen te werken. Om de waarheid te belichten, niet om het te verdoezelen met voortdurende mist."

Blok deed zijn uitspraken oog in oog met de Russische VN-ambassadeur in de Veiligheidsraad, waar Nederland nu tijdelijk lid van is. Hij riep Moskou opnieuw op om mee te werken aan het vinden van de daders en genoegdoening voor de nabestaanden. Volgens de minister helpt het als de rest van de wereld zich achter Nederland schaart. Daarom riep hij eerder ook andere landen op om MH17 op de agenda te houden.