Kamer unaniem achter aansprakelijkstelling Rusland voor MH17

Oekraïne

PVV, CDA ,SP en Forum voor Democratie vragen zich af of ook Oekraïnes aansprakelijk moet worden gesteld. PVV-Kamerlid De Roon wijst erop dat er een tapgesprek is van een dag voordat MH17 werd neergeschoten. Dat is opgenomen door Oekraïense veiligheidsdiensten. De rebellen bespreken daarin dat er een BUK-raket aankomt. De Roon: "De bedoeling van een BUK binnenbrengen, is ermee te kunnen schieten, niet om hem op een plein tentoon te stellen."

De vier partijen vinden dat Oekraïne had moeten optreden, bijvoorbeeld door het 'plafond' waarboven veilig gevlogen kan worden te verhogen. Nu dat niet is gebeurd, vinden ze dat er sprake is van verwijtbaar handelen.

Minister Blok vindt een tapgesprek niet voldoende bewijs en wil wachten op bewijs van het JIT, dat onderzoek doet naar individuele verantwoordelijkheid. Hij sluit echter niet uit dat Oekraïne alsnog een keer aansprakelijk wordt gesteld. PVV, CDA en SP vinden dat antwoord te vrijblijvend. Ze willen dat er specifiek onderzoek naar mogelijke staatsverantwoordelijkheid van Oekraïne wordt gedaan.

Blok beseft dat Nederland door het besluit om Rusland aansprakelijk te stellen "doelwit wordt van de Russische misinformatie, van Russische dreigingen", maar hij voelt zich gesterkt door alle internationale steun. "Dat leidt tot de conclusie dat we door moeten gaan en druk op Rusland moeten houden om uiteindelijk te doen wat we van haar vragen."