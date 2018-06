Trump trekt uitnodiging Philadelphia Eagles in

'Klootzakken die de vlag verachten'

De rel tussen Americanfootballspelers en Trump is al langer aan de gang. Tijdens verschillende wedstrijden van de National Football League kozen spelers ervoor om niet met hun hand op hun hart te gaan staan tijdens het volkslied, uit protest tegen politiegeweld in de VS en later tegen de president.

Trump reageerde een aantal keer fel en noemde de protesterende spelers respectloos. Hij verweet de spelers een gebrek aan vaderlandsliefde en vroeg om het ontslag van "klootzakken die de vlag verachten".

Omdat clubs hun sponsorinkomsten zagen teruglopen als gevolg van slechte publiciteit, besloot de organisatie van de NFL dat het knielen of zitten tijdens het volkslied vanaf nu strafbaar is. Spelers mogen wel in de kleedkamer blijven, maar kiest een van hen ervoor te knielen of te zitten, dan kan het team rekenen op een boete.