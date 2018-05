Americanfootballspelers mogen niet meer knielen tijdens het volkslied

Americanfootballteams kunnen voortaan rekenen op een boete als hun spelers protesteren tijdens het Amerikaanse volkslied door te knielen of te gaan zitten. Dat blijkt uit nieuwe regels van de Americanfootballcompetitie NFL.

Het nieuwe beleid is gemaakt nadat steeds meer overwegend zwarte spelers op deze manier hadden geprotesteerd tegen politiegeweld in de VS en later tegen president Donald Trump, die op Twitter fel gekant was tegen de "respectloze" footballspelers.

Het geknielde protest werd geïnitieerd door quarterback Colin Kaepernick van de club San Francisco 49ers in 2016 en duurde vorig seizoen voort. Het leidde tot een nationaal debat in de VS over het recht op protest.

Trump reageerde een aantal keer fel op de protesten. Hij verweet de spelers een gebrek aan vaderlandsliefde en vroeg om het ontslag van "klootzakken die de vlag verachten", wat de protesten alleen maar deed oplaaien. In 2017 protesteerden zeker 200 spelers tegen hem.

'Focus op het spel'

Veel teameigenaren stonden in eerste instantie achter hun spelers. Maar dat veranderde toen het spelersprotest in toenemende mate leidde tot slechte publiciteit voor hun sport en dalende sponsorinkomsten. Gezamenlijk zijn zij nu toch tot de nieuwe regels gekomen.

"Het is onfortuinlijk dat de protesten gezorgd hebben voor de valse veronderstelling dat veel spelers niet-patriottistisch zouden zijn", schrijft NFL-commissaris Roger Goodell nu in de verklaring over de regels. Met het besluit protest van het veld te verbannen hoopt hij dat de "focus op het spel" terugkeert.

Volgens de nieuwe regels, die zijn opgesteld zonder de spelersbond NFLPA te raadplegen, wordt het verplicht te staan als het volkslied speelt, maar mogen spelers wel in de kleedkamer blijven. Dat laatste was voorheen niet het geval. De clubs, en niet de spelers, kunnen een boete krijgen als de regels worden overtreden.

De NFLPA zegt bestudeert de nieuwe regels nog maar kondigt nu al aan waarschijnlijk beroep aan te tekenen.