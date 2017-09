NFL-spelers trotseren Trump: ruim 200 sporters protesteren tijdens volkslied

Ruim 200 NFL-spelers, volgens een telling van persbureau AP, hebben zondag bij American footballwedstrijden geprotesteerd. De spelers knielden of gingen zitten toen het volkslied werd gespeeld, in plaats van dat ze gingen staan met hun hart op het hart. Dat is gebruikelijk en wordt in de VS als gepast beschouwd. Het protest volgt op kritiek van president Trump op het, in zijn ogen, niet respecteren van The Star-Spangled Banner en de Amerikaanse vlag.

De afgelopen dagen ageerde Trump meerdere keren tegen spelers die wedstrijden aangrijpen om maatschappelijke misstanden aan de kaak te stellen. Colin Kaepernick van de San Francisco 49ers begon daar vorig seizoen mee, uit onvrede over de manier waarop zwarte Amerikanen worden behandeld door de politie.

"De NFL-bazen zouden als iemand onze vlag veracht, moeten zeggen: haal die klootzak nu van het veld. Weg! Ontslagen", zei Trump op een bijeenkomst in Alabama.