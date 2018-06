Reacties op onderwijsbrief minister: van 'half werk' tot 'gematigd positief'

De VSNU plaatst wel een paar kanttekeningen. Met name als het gaat om de praktische uitvoering van de plannen. Als het aan de minister ligt, gaat de inspectie controleren of de gekozen opleidingstaal het onderwijs daadwerkelijk verbetert. De VSNU vreest "een enorm papieren circus" en daarmee extra werk voor universiteitspersoneel. "Het is evident dat een taalkeuze goed onderbouwd moet worden. Maar we maken ons zorgen over de verzwaarde regeldruk als het daarna voortdurend gecontroleerd moet worden."

Ook ziet de VSNU de voorstellen omtrent huisvesting van buitenlandse studenten als een heikel punt. De minister schrijft in haar brief dat het "het essentieel is dat instellingen hun concrete ambities en verwachte aantallen studenten delen". Volgens de VSNU is dat lastig. "We weten nooit precies hoeveel er komen. Een student schrijft zich vaak in meerdere landen in. Op het laatste moment kan iemand nog voor Parijs kiezen in plaats van Amsterdam."

VH-voorzitter Thom de Graaf vindt het teleurstellend dat er geen extra middelen worden vrijgemaakt om andersom meer Nederlandse studenten naar het buitenland uit te zenden (uitgaande studentenmobiliteit). "Hier had het kabinet wat meer daden in plaats van alleen mooie woorden mogen laten zien", aldus De Graaf.

Studenten: teleurgesteld

Tariq Sewbaransingh, voorzitter van studentvakbond LSVb, is teleurgesteld over de brief van Van Engelshoven. Volgens hem heeft de minister "half werk" geleverd. "We hadden gehoopt dat de minister in deze brief stappen zou zetten om de verengelsing tegen te gaan. In de brief laat ze weten daar oog voor te hebben, maar ze legt het neer bij de opleidingen. Ze had hier de kans door te pakken", zegt Sewbaransingh. "Nu is de Tweede Kamer aan zet en de komende tijd zullen we de politiek actief gaan opzoeken."