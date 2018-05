Universiteiten voor de rechter, want 'oprukkend Engels moet stoppen'

'Desastreus'

Universiteiten verwaarlozen hun maatschappelijke functie wanneer ze massaal op het Engels overstappen, meent Verbrugge. "Als universiteiten het Nederlands niet meer serieus nemen als voertaal, maak je de taal gelijk ook irrelevant op middelbare scholen. Waarom zou je nog perfect leren spreken en schrijven in het Nederlands als je straks alleen maar Engels gebruikt op de universiteit? Ik vind het echt desastreus wat hier gebeurt."

Het oprukkende gebruik van het Engels op universiteiten is al langer voer voor felle discussies onder docenten, studenten en bestuurders. Minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven, komt in juni met haar visie op de internationalisering in het hoger onderwijs.

Maar daar wil BON niet meer op wachten. "We kaarten de kwestie nu al drie jaar aan. In de Tweede Kamer en bij de minister, maar er is tot dusver niks gebeurd. De rechter moet nu ingrijpen.''