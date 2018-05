Universiteiten willen nog maar beperkt aantal plaatsen voor buitenlandse studenten

Vrijdag werd bekend dat Nederlandse universiteiten de groei van studenten uit het buitenland willen afremmen. Het percentage internationale studenten is in de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. Dat komt onder meer doordat steeds meer opleidingen in het Engels worden aangeboden.

Ook financiering speelt een rol. Universiteiten krijgen geld van het Rijk voor zowel Nederlandse studenten als studenten uit andere Europese landen. Omdat het aantal Nederlandse studenten nauwelijks stijgt, zetten universiteiten meer in op internationale studenten. Maar het totale overheidsbudget groeit al jarenlang niet mee met het aantal studenten, waardoor er per student minder geld overblijft. De universiteiten vinden het daarom beter om de groei te beperken.