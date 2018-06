Minister grijpt niet in om opmars buitenlandse student te stoppen

Minister Van Engelshoven ziet geen aanleiding om hard in te grijpen om de opmars van Engels en buitenlandse studenten in het mbo en hoger onderwijs te stoppen. In een brief aan de Kamer schrijft ze dat er geen sprake is van verdringing van Nederlandse studenten. Ook benadrukt ze dat internationalisering een belangrijke meerwaarde heeft.

De minister schrijft dat Nederland als klein land over de grenzen moet durven kijken. "We moeten ons niet bang laten maken over verhalen dat internationalisering iets negatiefs is dat over ons wordt uitgestort." In een toelichting zegt ze tegen de NOS dat de Nederlandse kenniseconomie internationale studenten hard nodig heeft.

Ze noemt daarbij bedrijven als chipmachinefabrikant ASML, die "zitten te springen om hooggekwalificeerde werknemers". Met het oog op de vergrijzing heeft Van Engelshoven de hoop dat internationale studenten in de toekomst gaten kunnen vullen op de arbeidsmarkt.

Keuze voor Engels verantwoorden

Tegelijkertijd erkent Van Engelshoven de risico's en daarom wil ze de wet aanpassen om in te kunnen grijpen als de balans zoek dreigt te raken in de verhouding Nederlandse en buitenlandse studenten. Maar "het beeld dat Nederlandse studenten op grote schaal niet meer kunnen studeren waar ze willen door een enorme toestroom van internationale studenten klopt dus niet", schrijft de minister.

Ook wil ze voorkomen dat Nederlands als taal in de wetenschap in de toekomst verdrongen wordt. Daarom moeten onderwijsinstellingen gaan onderbouwen waarom Engels een meerwaarde heeft.

Ze gaat daarbij bekijken of het in het belang is van de Nederlandse arbeidsmarkt en van de Nederlandse student, en of er nog een Nederlandstalige opleiding overblijft. "Ik wil instrumenten om daarin te sturen. Die heb ik nu te weinig en daarom wil ik de wet aanpassen." De Inspectie van het Onderwijs moet toezien op naleving ervan.