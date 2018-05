Mbo'ers gaan voortaan officieel studenten heten

Mbo'ers worden voortaan student genoemd in plaats van deelnemer. Over twee jaar, in het studiejaar 2020 - 2021, wordt dat ook in de wet vastgelegd. Minister van Engelshoven van Onderwijs reageert met deze stap op de bezwaren van jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB).

"Jongeren in het mbo zijn net zo goed studenten als al die anderen", zegt Van Engelshoven. "Door nu ook in de wet de term deelnemer te veranderen in het woord student doen we aan iedereen recht."

Bij NOS op 3 vertelde JOB wat de nadelen zijn van de termen deelnemer of leerling ten opzichte van student. Minister van Engelshoven reageerde toen al met een oproep om mbo'ers overal als studenten te behandelen. Nu gaat ze dat dus ook formeel regelen.