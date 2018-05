Minister: stel studentenverenigingen open voor mbo'ers

Behandel mbo'ers nu al als studenten, roept minister Van Engelshoven van Onderwijs op, ook al heten ze zo nog niet officieel in de wet. "Stel studentenverenigingen voor ze open, geef ze studentenkorting en behandel ze als elke student in Nederland", zegt Van Engelshoven. "Dit is een gek onderscheid en daar moeten we gewoon vanaf."

De minister weet nog niet hoelang het gaat duren voordat het woord 'deelnemer' in de wet verandert naar 'studenten'. "We zijn op dit moment aan het kijken hoe we het kunnen aanpassen, want dat moet in heel veel wetsartikelen gebeuren", laat de minister weten.