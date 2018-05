Mbo'ers willen officieel studenten heten

Ze doen geen studie, maar een 'opleiding' en zijn geen studenten, maar 'deelnemers'. Mbo'ers kunnen daardoor niet profiteren van sommige studentenvoordelen. Daarom wil Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) dat mbo'ers in de wet voortaan 'studenten' worden genoemd.

"Het gebeurt nu heel vaak dat je te horen krijgt dat je ergens niet welkom bent, omdat je als mbo'er geen student zou zijn", zegt Roosmarijn Dam van het JOB. "Dan ga je het vanzelf geloven."

Wat de overheid betreft zijn mbo'ers namelijk allang studenten: ze doen een vervolgopleiding, reizen met een ov-studentenkaart en hebben recht op studiefinanciering. Ook in alle communicatie van de overheid worden mbo'ers sinds een aantal jaar geen leerlingen, scholieren of deelnemers, maar studenten genoemd.

Maar in de wet heten mbo'ers dus nog altijd 'deelnemers'. Het ministerie van Onderwijs onderzoekt nu wat er nodig is om deze term in alle wetten te veranderen in 'student'.