'Je zit op het mbo? Helaas, dan kom je deze club niet binnen'

"Ik wilde met een vriend gaan stappen en toen werd bij de Next om onze hbo-kaart gevraagd", vertelt de 18-jarige Justin uit Leiden. "Die hadden we niet, dus konden we weer vertrekken. Ik voelde me echt gediscrimineerd. Ik doe geen hbo-studie, dus ik mag niet feesten."

Ook Sedi van 18 krijgt ermee te maken: "In Leiden komen we wel vaker niet binnen met onze mbo-pas en vrienden die hbo doen wel. Heel vervelend, want dan moeten we dus wel naar een kroeg als er mbo'ers meegaan. Maar wij willen ook los kunnen gaan in clubs."

We vroegen Next in Leiden, Drie Gezusters in Nijmegen en Het Vliegende Paard in Zwolle waarom ze mbo'ers weren, maar ontvingen geen reactie.