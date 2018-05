OM eist tot bijna 5 jaar cel tegen hoofdverdachten in Vestia-schandaal

Het Openbaar Ministerie wil dat de twee hoofdverdachten in het financiële schandaal bij woningcorporatie Vestia tot 57 maanden cel krijgen. Volgens de aanklagers bij de rechtbank in Rotterdam hebben zij zich schuldig gemaakt aan omkoping, oplichting, fraude en witwassen.

De affaire leidde in 2012 bijna tot de val van Vestia, destijds de grootste woningbouwcorporatie van Nederland. Het tweetal had bij banken voor 23 miljard euro aan derivatencontracten voor Vestia afgesloten. Die contracten beschermen tegen rentestijgingen, maar toen de rente juist fors daalde, ging het helemaal mis.

In het onderzoek kwam aan het licht dat Vestia-kasbeheerder Marcel de Vries (51) en financieel tussenpersoon Arjan Greeven (47) tot eind 2010 honderden derivatencontracten hadden afgesloten. In ruil daarvoor streken zij zelf heimelijk miljoenen euro's op aan een soort provisie, die zij van de banken kregen. Greeven stapte in maart 2012 zelf naar de politie.

Miljoenen witgewassen

Tegen Greeven als hoofdrolspeler in de zaak eiste de officier van justitie 57 maanden cel. Kasbeheerder De Vries hoorde vier jaar tegen zich eisen.

Twee andere verdachten komen er als het aan het Openbaar Ministerie ligt vanaf met lichtere straffen. Tegen de vader en ex-vrouw van Greeven werd respectievelijk 7,5 maanden en 5 maanden geëist wegens het witwassen van miljoenen euro's via Zwitserse bankrekeningen.

Oud-topman Erik Staal

Twee jaar geleden trof Vestia een schikking met oud-topman Erik Staal, die in 2012 vertrok bij de corporatie. In ruil voor 4,8 miljoen euro trok Vestia een zaak tegen Staal en een aantal oud-commissarissen in, die toezicht hadden moeten houden op het financiële beleid.

In 2014 bepaalde de rechter dat Staal zijn vertrekpremie van 3,5 miljoen euro mocht houden. De nieuwe directie van Vestia had gevraagd de toekenning daarvan terug te draaien, maar daarvoor zag de rechter geen juridische grond.

Oud-topman Staal werd in april vorig jaar gearresteerd in een andere zaak, die wel te maken had met Vestia. Hij was bestuurder van een stichting in Zuid-Afrika die gefinancierd werd door de woningcorporatie. Hij zou 1,2 miljoen euro van de stichting hebben verduisterd voor privé-doeleinden. De stichting had als doel het bevorderen van sociale woningbouw in Zuid-Afrika.

Staal wordt in de zaak verdacht van fraude, verduistering en valsheid in geschrifte. Ook de zus van zijn ex-vrouw is verdachte in de zaak. Zij zou geld hebben witgewassen. De zaak is nog onder de rechter.