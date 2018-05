Advies: schrap verwarrende term roekeloosheid uit verkeerswet

De Raad voor de rechtspraak vindt dat de term roekeloosheid moet verdwijnen uit de Wegenverkeerswet. Dit om verwarring te voorkomen, want vanuit juridisch oogpunt betekent roekeloosheid iets anders dan in het dagelijkse taalgebruik.

Het ANP meldt dat de raad dit advies geeft aan minister Grapperhaus van Justitie. Hij werkt momenteel aan een wetsvoorstel om verkeersdelicten zwaarder te kunnen straffen.

Gevaarlijk rijden na het drinken van alcohol, valt juridisch gezien niet automatisch onder roekeloos rijden. Terwijl zo'n voorbeeld op mensen vaak wel overkomt als roekeloos. Dat leidt volgens het adviesorgaan tot onbegrip bij slachtoffers, nabestaanden en in de samenleving.

Straatrace of achtervolging

Slechts in uitzonderlijk zware gevallen wordt roekeloos rijden daadwerkelijk bewezen in de rechtszaal. Bijvoorbeeld bij een straatrace of achtervolging. Het is de ernstigste vorm van schuld en kan worden bestraft met een celstraf, oplopend tot zes jaar. Volgens rechtspraak.nl moet nu aan tenminste drie criteria worden voldaan:

De verdachte moet zich buitengewoon onvoorzichtig hebben gedragen. Door zijn gedrag moet hij een zeer ernstig gevaar hebben veroorzaakt. De verdachte moet zich daarvan bewust zijn geweest.

Eind 2017 werd bijvoorbeeld een man uit Loosdrecht veroordeeld voor roekeloos rijgedrag. Tijdens een straatrace met zijn zoon had hij een 19-jarige vrouw aangereden, die later overleed in het ziekenhuis. De man kreeg vier jaar cel en de maximale rij-ontzegging van vijf jaar.

Om een eind te maken aan het onbegrip over de term, is het volgens de raad beter om deze te schrappen uit de wet. Eerder werd al bekend dat ook rechters worstelen met vragen over roekeloos rijden.