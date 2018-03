Minister 'helemaal klaar' met roekeloos rijden: straffen veel hoger

Minister Grapperhaus van Justitie wil roekeloos rijgedrag zwaarder bestraffen. Hij is er "helemaal klaar mee" dat chauffeurs andere weggebruikers in gevaar brengen "omdat ze zo nodig iets moeten appen".

Grapperhaus heeft een wetsvoorstel gemaakt, waarin zwaardere straffen staan voor allerlei vormen van gevaarlijk rijgedrag. Zo moet een automobilist voor appen achter het stuur een maximale gevangenisstraf van twee jaar kunnen krijgen. Wie op die manier een dodelijk ongeluk veroorzaakt, kan wat de minister betreft voor maximaal zes jaar de cel in.

Het voorstel gaat niet over het gebruik van een mobiele telefoon in een dashboardhouder, waarover de rechter zich vandaag uitsprak, maar wel over het vasthouden en gebruiken van een telefoon tijdens het rijden.

Appen of bellen achter het stuur. Hoe controleert de politie daar eigenlijk op? We gingen mee op pad met agenten Raymond Veldhuizen en Marc van Kraaijkamp.