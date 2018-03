Telefoongebruik in auto met dashboardhouder mag, maar niet altijd

In de auto bezig zijn met een mobiele telefoon als deze in een houder in het dashboard zit, is niet strafbaar. Dit heeft het gerechtshof in Leeuwarden in hoger beroep beslist in een zaak rond een automobilist uit Sneek, die vorig jaar werd veroordeeld tot een boete van 239 euro.

Het Openbaar Ministerie had gevraagd om een principiële uitspraak over deze vorm van telefoongebruik in de auto voor vergelijkbare toekomstige gevallen. Maar het hof wilde hier niet aan, en verklaarde het OM niet-ontvankelijk.

Volgens het gerechtshof heeft de wetgever "er bewust voor gekozen slechts het vasthouden van een telefoon te verbieden". Wie vindt dat dit verbod moet worden uitgebreid tot aanraken of andere handelingen, moet zich volgens de rechter wenden tot de regelgever.

Het hof oordeelt dat het bedienen van een mobiele telefoon, terwijl deze niet wordt vastgehouden, niet valt onder artikel 61a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV). In dit artikel wordt gesproken over het vasthouden van een mobiele telefoon, en niet van telefoneren.

Bekeuringen

Het OM zegt in een reactie dat het hof de gevraagde duidelijkheid heeft gegeven: de politie mag hier geen bekeuringen voor uitschrijven.

Dat betekent niet dat het bedienen van een telefoon in een houder geen boete kan opleveren, want als het leidt tot gevaarlijk rijgedrag kan de politie wél ingrijpen. "Dus als iemand slingerend over de weg gaat omdat hij een telefoon in een houder bedient, mag de politie proces-verbaal opmaken", stelt het OM.

Afleiding

Het OM benadrukt dat afleiding in het verkeer bijzonder riskant is. Het intoetsen, versturen of lezen van sms- of whatsapp-berichten verhoogt de kans op een ongeval met een factor 6, blijkt uit onderzoek. Ook andere vormen van afleiding doen de kans op een ongeval snel toenemen.