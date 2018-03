Wanneer is handsfree in de auto echt handsfree?

Iedere automobilist weet het intussen: met de smartphone in de hand appen achter het stuur, kan leiden tot ongelukken en hoge boetes. Evenals niet-handsfree bellen. Maar hoe zit het als de telefoon in een houder aan het dashboard zit en wordt aangeraakt, net zoals een autoradio of TomTom?

Een man uit Sneek kreeg vorig jaar een boete van 239 euro nadat de politie had gezien dat hij bezig was met zijn telefoon, terwijl die in een houder zat. De automobilist was het niet eens met de boete, maar kreeg ongelijk van de kantonrechter.

Vanmiddag doet het gerechtshof in Leeuwarden uitspraak in het hoger beroep in deze zaak; het OM wil dat het hof definitief helderheid geeft over deze vorm van telefoongebruik in de auto. Justitie hoopt zo meer houvast te krijgen bij de aanpak van smartphones in het verkeer.

Wat er gebeurt als je achter het stuur je telefoon gebruikt, testte verslaggever Tanja Braun eerder in een simulator: