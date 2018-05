Nederlandse jihadist in Irak veroordeeld tot acht jaar cel

De Nederlandse jihadist die vastzit in Irak is veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de NOS. Gisteren werd bekend dat de man vastzit op verdenking van terrorisme. Hij is voor zover het ministerie weet de enige Nederlander in een Iraakse cel.

Buitenlandse Zaken meldt dat de man consulaire bijstand kan krijgen. Ook zegt het ministerie dat er geen link is met Ibrahim I., de man van Syriƫganger Laura H. De laatste werd vorig jaar veroordeeld tot een celstraf. Haar man zou vorig jaar zijn opgepakt door Koerdische strijders en sindsdien is niets meer van hem vernomen.

20.000 zaken

In Iraakse gevangenissen wachten duizenden buitenlandse mannen en vrouwen op hun proces. Volgens Human Rights Watch gaat het in totaal om zo'n 20.000 zaken. In Bagdad werd dinsdag een Belgische IS-strijder na een hoorzitting van tien minuten nog ter dood veroordeeld.