Rusland knijpt oogje dicht als bondgenoten elkaar bestoken in Syrië

Er werd lang gesteggeld of Syrië een geavanceerd raketafweersysteem zou krijgen van bondgenoot Rusland. Maar na een bezoek van de Israëlische premier Netanyahu aan Moskou is de levering van de lading S-300's volgens het Kremlin voorlopig van de baan.

Of het nou wel of niet door de Israëlische lobby komt, het nieuws is symbolisch voor de paradoxale Russische belangen in Syrië. Want Iran en Israël zijn aartsvijanden en bestookten elkaar in of vanuit Syrië. Terwijl Rusland - een belangrijke bondgenoot van allebei - een oogje dichtkneep.

"De strijd in Syrië is een heel raar conflict", zegt Rusland-correspondent David Jan Godfroid. Hij legt uit dat Rusland zogeheten open lijnen heeft met bijvoorbeeld de VS over geplande bombardementen. "Dan waarschuwen ze: daar gaan wij aanvallen, dus zorg dat je er geen troepen hebt. Kennelijk is er dus ook zo'n lijn met Israël."