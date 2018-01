Turkije bereidt grondoffensief voor in Syrische regio Afrin

Rusland zendt dubbelzinnige signalen in dit conflict uit. Moskou heeft Turkije opgeroepen tot terughoudendheid en zegt Syrië te steunen in een oproep aan de Verenigde Naties tot beëindiging van de Turkse actie. Aan de andere kant hebben de Russen hun 300 man sterke troepenmacht uit het gebied teruggetrokken.

Volgens NOS-correspondent David-Jan Godfroid in Moskou lijkt het erop dat de Turken voor hun militaire operatie in Afirn de stilzwijgende instemming van Moskou hebben. Deze week zijn hoge Turkse militairen op bezoek geweest bij de Russische militaire top in Moskou. Over het besprokene is niets bekendgemaakt, maar waarschijnlijk was de aanstaande Turkse operatie in Afrin het belangrijkste onderwerp van gesprek.

'Samenwerking met PKK'

Turkije stelt dat de Koerdische YPG-militie samenwerkt met de Koerdische Arbeidspartij, de militante PKK. Diezelfde YPG wordt door de Verenigde Staten gesteund met wapens en trainingen. Strijders van de YPG zijn de grondtroepen in Amerika's campagne tegen IS.

Elders in Syrië claimt het leger van president Assad een succes. Het leger zou met behulp van strijders van Hezbollah na felle gevechten een luchtmachtbasis hebben veroverd op Syrische rebellen. De Abu Zuhourbasis, in de noordelijke provincie Idlib, was sinds 2015 in handen van groepen die vechten tegen het regime van Assad.