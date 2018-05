Spanning aan Syrisch-Israëlische grens, 'groter risico op vlam in de pan'

Volgens Gelderblom is binnen de militaire top wel twijfel of Iran wel echt van plan is vanuit Syrië een offensief te lanceren. De lokale bevolking is wel wat spanning gewend. "Maar je hoort hier ook wel mensen die bang zijn voor een groter conflict en dat het niet blijft bij één raket van Iran."

'Risico op escalatie toegenomen'

Als Israël inderdaad achter de luchtaanval van gisteravond zit, dan is dat niets nieuws. Het land heeft in het verleden met enige regelmaat Iraanse stellingen in Syrië onder vuur genomen vanuit de lucht. Daarbij komen dan ook Iraanse strijders om het leven. "Maar het regime in Teheran ontkent dat vaak, omdat het politiek te gevoelig ligt", zegt Midden-Oosten-deskundige Paul Aarts. Hij heeft meerdere boeken geschreven over de gespannen verhoudingen in de regio.

"Het risico op een conflict dat uit de hand loopt, is vele malen groter dan voor gisteravond", verwijst Aarts naar het besluit van de VS om het atoomakkoord met Iran op te zeggen. Daardoor hebben de hardliners nu de wind in de rug en staat de relatief gematigde president Rohani met zijn rug tegen de muur.

"De irritaties in Teheran zijn tot een toppunt gestegen. Rohani moet nu wel laten zien dat hij nog de baas is. Als hij verder getart wordt door Israëlische acties, dan zal er vanuit een Iran een serieuze tegenreactie volgen." De Iraanse minister van Defensie zei vandaag al dat het raketprogramma verder zal worden opgeschroefd.