Premier Libanon erkent nederlaag, invloed Hezbollah groter

Premier Hariri van Libanon heeft zijn nederlaag bij de parlementsverkiezingen van gisteren erkend. Hariri zegt dat zijn soennitische Toekomst Beweging 21 zetels van de 128 heeft gehaald. Dat zijn er elf minder dan bij de laatste verkiezingen in 2009.

De sjiitische Hezbollah-beweging en zijn bondgenoten boekten winst. Hoeveel precies is nog onduidelijk, de officiƫle uitslag is nog niet bekendgemaakt.

Vluchtelingen

Hariri's nederlaag wordt toegeschreven aan ontevredenheid bij zijn aanhang over de economische stagnatie en ergernis over 1 miljoen Syrische vluchtelingen in Libanon.

Naar verwachting zal Hariri worden gevraagd een regering van nationale eenheid samen te stellen, ondanks zijn nederlaag. Het Libanese staatsrecht schrijft voor dat de premier een soennitische moslim is en Hariri is nog altijd de belangrijkste soennitische politicus. De parlementsvoorzitter moet een sjiitische moslim zijn en de president een christen.

Hariri zegt samen te willen werken met iedere politicus die de stabiliteit in het land wil bewaren en werkloosheid wil bestrijden.