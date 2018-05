Libanon voor het eerst in jaren naar stembus

Libanon gaat voor het eerst in negen jaar naar de stembus. Om 06.00 uur Nederlandse tijd openden de stembureaus voor de 3,6 miljoen kiezers.

De verkiezingen in het land werden keer op keer uitgesteld omdat het parlement aan een nieuwe kieswet werkte. Afgelopen zomer stemde het parlement in met de nieuwe regels.

Daarnaast was men bang dat een stembusgang tot onrust zou leiden in het land. De oorlog in buurland Syrië verdeelt ook veel kiezers in Libanon.

In november nog veroorzaakte premier Hariri veel ophef door plotseling in Saudi-Arabië aan te kondigen dat hij zou aftreden. Enkele dagen later herriep hij dat besluit.

Verdeelsleutel

Bij de verkiezingen staan alle 128 parlementszetels op het spel. Die worden in Libanon op een vaste manier verdeeld over de verschillende bevolkingsgroepen: christenen en moslims krijgen ieder ongeveer de helft, onderlinge facties verdelen de zetels min of meer evenredig. Ook zijn president, premier en parlementsvoorzitter altijd afkomstig uit dezelfde bevolkingsgroep.

Door de hervorming van de kieswet zijn er dit keer minder kiesdistricten. Ook werd het voor Libanezen in het buitenland voor het eerst mogelijk om een stem uit te brengen. Van die 900.000 kiesgerechtigden hebben zich echter maar 83.000 geregistreerd.

Een prognose van de uitslag wordt vanavond verwacht, kort nadat de stembureaus om 18.00 uur zijn gesloten. De officiële uitslag is morgen of overmorgen bekend.